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Надаль: я показал хорошую игру, улучшая её в ходе матча

Надаль: я показал хорошую игру, улучшая её в ходе матча
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над аргентинцем Гидо Пельей в рамках второго круга «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1, 6:1.

«Доволен сегодняшней победой. Я показал хорошую игру, при этом постоянно улучшая её в ходе матча. Мой форхэнд работал значительно лучше во втором и третьем сетах.

Кроме того, я доволен концентрацией, которую сумел держать на протяжении всей игры. Именно она помогала мне играть лучше от розыгрыша к розыгрышу», – цитирует первую ракетку мира официальный сайт ATP.

Соперником первого номера посева по третьему кругу станет француз Ришар Гаске.

Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 16:45 МСК
Рафаэль
Надаль
Гидо
Пелья
6:2 6:1 6:1
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