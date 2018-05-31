Надаль: я показал хорошую игру, улучшая её в ходе матча

Испанец Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над аргентинцем Гидо Пельей в рамках второго круга «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1, 6:1.



«Доволен сегодняшней победой. Я показал хорошую игру, при этом постоянно улучшая её в ходе матча. Мой форхэнд работал значительно лучше во втором и третьем сетах.



Кроме того, я доволен концентрацией, которую сумел держать на протяжении всей игры. Именно она помогала мне играть лучше от розыгрыша к розыгрышу», – цитирует первую ракетку мира официальный сайт ATP.



Соперником первого номера посева по третьему кругу станет француз Ришар Гаске.

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