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Гёргес вышла в третий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Сереной

Гёргес вышла в третий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Сереной
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Немка Юлия Гёргес вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, в двух партиях одолев представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк – 7:5, 7:6 (7:5)

Матч продолжался 1 час 51 минуту. На счету Гёргес 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Её соперница выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 3 раза и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 6 имевшихся.

За выход в четвертый раунд немецкая теннисистка поспорит с экс первой ракеткой мира Сереной Уильямс. «Ролан Гаррос» завершится 10 июня.

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