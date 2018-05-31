Гёргес вышла в третий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Сереной

Немка Юлия Гёргес вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, в двух партиях одолев представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк – 7:5, 7:6 (7:5)



Матч продолжался 1 час 51 минуту. На счету Гёргес 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Её соперница выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 3 раза и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 6 имевшихся.



За выход в четвертый раунд немецкая теннисистка поспорит с экс первой ракеткой мира Сереной Уильямс. «Ролан Гаррос» завершится 10 июня.