Бегу победила Чжан Шуай и сыграет с Гарсией на «Ролан Гаррос»

Румынка Ирина Бегу пробилась в 1/16 финала «Ролан Гаррос», нанеся поражение китаянке Чжан Шуай (27) в двух партиях — 6:3, 6:4. Бегу одержала победу со второго матчбола.
Поединок продолжался 1 час 55 минут. Бегу ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счет Чжан 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Эйсов у неё также не было.
Следующей соперницей Ирины станет француженка Каролин Гарсия (7), которая в трёх сетах обыграла китаянку Пэн Шуай (6:4, 3:6, 6:3).
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