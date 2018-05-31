С. Уильямс: подумала, что нужно стараться сильнее, и на корт вышла Серена

Американка Серена Уильямс (SR) кратко прокомментировала волевую победу над австралийкой Эшли Барти (17) в третьем круге «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 6:3, 6:4.



«Проиграв первый сет, я просто подумала, что должна стараться сильнее. Нужно стараться, нужно… И на корт вышла Серена», — приводит слова С. Уильямс WTA Insider.



В 1/16 финала Уильямс сыграет с немкой Юлией Гёргес (11). В случае победы над ней следующей соперницей Серены может стать россиянка Мария Шарапова (28), которой нужно пройти чешку Каролину Плишкову (6).

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