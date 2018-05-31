Джокович: Баустиста-Агут не ошибается и заставляет соперников зарабатывать очки

Серб Новак Джокович (20) прокомментировал предстоящий матч третьего раунда Открытого чемпионата Франции с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (13). За неделю до старта «Ролан Гаррос» скоропостижно скончалась мать испанского теннисиста, однако он принял волевое решение выступить на турнире.



"Потеря матери – трагедия. Роберто переживает много эмоций, и я хочу, чтобы он оставался сильным.



Что касается предстоящей игры, в ней мне надо одновременно быть терпеливым и диктовать свои условия. Главное оружие Баустисты-Агута – его форхэнды. Он постоянно находится среди лучших теннисистов и является отличным бойцом, не допускает много ошибок и заставляет вас зарабатывать очки на корте", – цитирует экс первую ракетку мира сербское издание Sport Klub.



Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Баутистой-Агутом состоится завтра, 1 июня.

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