Кербер: сумела воплотить в жизнь план на игру

Немка Анжелика Кербер (12) прокомментировала успешное выступление в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции. Чуть более чем за час игрового времени она обыграла румынку Ану Богдан – 6:2, 6:3.



«Очень довольна сегодняшней игрой. Я сразу нашла свой ритм и, мне кажется, сумела воплотить в жизнь свой план на игру.



На турнирах "Большого шлема" я особенно концентрируюсь на отдельно взятых раундах, ведь тут может случиться всё что угодно. Каждый матч нужно показывать свой лучший теннис», – цитирует первую ракетку мира официальный сайт WTA.



Соперницей Кербер по третьему кругу станет представительница Нидерландов Кики Бертенс.

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