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Кербер: сумела воплотить в жизнь план на игру

Кербер: сумела воплотить в жизнь план на игру
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Немка Анжелика Кербер (12) прокомментировала успешное выступление в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции. Чуть более чем за час игрового времени она обыграла румынку Ану Богдан – 6:2, 6:3.

«Очень довольна сегодняшней игрой. Я сразу нашла свой ритм и, мне кажется, сумела воплотить в жизнь свой план на игру.

На турнирах "Большого шлема" я особенно концентрируюсь на отдельно взятых раундах, ведь тут может случиться всё что угодно. Каждый матч нужно показывать свой лучший теннис», – цитирует первую ракетку мира официальный сайт WTA.

Соперницей Кербер по третьему кругу станет представительница Нидерландов Кики Бертенс.

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Ролан Гаррос (ж) 2018. 3-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 12:00 МСК
Анжелика
Кербер
Кики
Бертенс
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