С. Уильямс: у меня всегда было это желание побеждать, я родилась с ним

Американка Серена Уильямс прокомментировала свою победу над австралийкой Эшли Барти во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 6:3, 6:4.



«Не могу сказать, что в первом сете я играла плохо. Просто у меня не получались удары, но идеи были правильными — и выходы к сетке, и направления ударов. Я просто не попадала в корт. Было много ошибок, так что я сказала себе, что должна сократить их количество, выйти на корт и бороться. Это я и сделала. У меня всегда было это желание побеждать. Слава Богу, я родилась с ним. А это ведь турнир «Большого шлема», первый для меня после возвращения. Я хочу сыграть здесь как можно лучше.



Чтобы сейчас быть здесь, я прошла длинный путь и очень упорно работала на протяжении длительного времени. Сейчас я просто надеюсь, что с каждым матчем буду играть всё лучше и лучше. Хочу когда-нибудь сказать дочери, что я делала всё, чтобы играть на максимуме», — приводит слова С. Уильямс официальный сайт тура.

С. Уильямс одержала волевую победу над Барти во втором раунде «Ролан Гаррос»

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