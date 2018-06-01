Сёдерлинг: Федерер заслужил хотя бы одну победу на «Ролан Гаррос»

Швед Робин Сёдерлинг, на «Ролан Гаррос» — 2009 нанёсший испанцу Рафаэлю Надалю первое поражение в карьере на этом турнире и проигравший в финале швейцарцу Роджеру Федереру, а годом позже уступивший в решающем матче уже Надалю, вспомнил об этих выступлениях.



«Когда я вышел на корт, то думал только о победе. Я не смирился с поражением, но он заслужил победу. Роджер — лучший игрок в истории, посмотрите на его результаты. Конечно, он заслуживал хотя бы одной победы на «Ролан Гаррос», того, чтобы собрать «Карьерный шлем». Позже это сделали Надаль и Джокович, но Федерер, безусловно, тоже заслужил это.



Для меня это был первый финал на «Шлеме», а Федерер сыграл уже добрую сотню финалов на разных турнирах. Я не смог показать хороший теннис, потому что нервничал. Думаю, ему было проще, он был более расслаблен.



Победа над Надалем, конечно, была очень значимой, но это был только четвёртый раунд, так что я вышел в четвертьфинал. На финал прилетела вся моя семья, и я был в шаге от того, чтобы победить на турнире «Большого шлема». На следующий год, играя финал против Надаля, я был более расслаблен, но он просто играл лучше, чем я.



О чём я жалею больше всего? Пожалуй, о том, что не начал раньше работать со спортивным психологом. Я не понимал, насколько важен психологический аспект. В топ-50 все играют очень хорошо, так что много решает психология», — сказал Сёдерлинг в интервью Marca.