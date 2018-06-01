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Мугуруса: мне не так важно, если мои удары получаются не слишком красивыми

Мугуруса: мне не так важно, если мои удары получаются не слишком красивыми
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, прокомментировала свою победу во втором круге над хозяйкой кортов Фионой Ферро со счётом 6:4, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с австралийкой Самантой Стосур.

"Всегда нелегко противостоять молодой, талантливой француженке. Пожалуй, я не смогла продемонстрировать свой лучший теннис, но рада, что боролась, победила и вышла в третий круг. Я просто хочу выходить на корт, сражаться и побеждать. Мне не так важно, если мои удары получаются не слишком красивыми. Это нормально. Я довольна тем, что сражаюсь и делаю всё, чтобы выиграть очко. Это всё, что имеет значение. Конечно, если играешь хорошо и красиво, то у всех ощущения приятные, но в итоге имеет значение лишь результат.

Стосур может быть очень серьёзной и опасной соперницей. Она доходила до финала "Ролан Гаррос". Это будет непростой матч, но я с нетерпением жду его.

Для победы на турнире "Большого шлема" нужно много и упорно работать, проводить хорошие матчи и демонстрировать отличный теннис на протяжении долгого времени. Каждый день в эти две недели тебе нужно всё делать заново. Думаю, для многих это самое трудное", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

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