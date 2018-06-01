Мугуруса: мне не так важно, если мои удары получаются не слишком красивыми

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, прокомментировала свою победу во втором круге над хозяйкой кортов Фионой Ферро со счётом 6:4, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с австралийкой Самантой Стосур.
"Всегда нелегко противостоять молодой, талантливой француженке. Пожалуй, я не смогла продемонстрировать свой лучший теннис, но рада, что боролась, победила и вышла в третий круг. Я просто хочу выходить на корт, сражаться и побеждать. Мне не так важно, если мои удары получаются не слишком красивыми. Это нормально. Я довольна тем, что сражаюсь и делаю всё, чтобы выиграть очко. Это всё, что имеет значение. Конечно, если играешь хорошо и красиво, то у всех ощущения приятные, но в итоге имеет значение лишь результат.
Стосур может быть очень серьёзной и опасной соперницей. Она доходила до финала "Ролан Гаррос". Это будет непростой матч, но я с нетерпением жду его.
Для победы на турнире "Большого шлема" нужно много и упорно работать, проводить хорошие матчи и демонстрировать отличный теннис на протяжении долгого времени. Каждый день в эти две недели тебе нужно всё делать заново. Думаю, для многих это самое трудное", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.