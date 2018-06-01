Пэр: наконец, я играю, не задумываясь о физическом состоянии

Француз Бенуа Пэр позитивно оценил состояние своей спины, проблемы с которой беспокоили его долгое время.
"Я очень доволен своей спиной. Начиная с Мадрида я играю, не задумываясь о своём физическом состоянии. Долгое время я занимался своим здоровьем и, наконец, это принесло свои плоды", – цитирует Бенуа World Tennis USA.
Пэр уже закончил одиночные выступления на Открытом чемпионате Франции, уступив в матче второго раунда японцу Кеи Нисикори – 3:6, 6:2, 6:4, 2:6, 3:6. Француз продолжает бороться за трофеи в парном и смешанном разрядах.
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