Пэр: наконец, я играю, не задумываясь о физическом состоянии

Француз Бенуа Пэр позитивно оценил состояние своей спины, проблемы с которой беспокоили его долгое время.



"Я очень доволен своей спиной. Начиная с Мадрида я играю, не задумываясь о своём физическом состоянии. Долгое время я занимался своим здоровьем и, наконец, это принесло свои плоды", – цитирует Бенуа World Tennis USA.



Пэр уже закончил одиночные выступления на Открытом чемпионате Франции, уступив в матче второго раунда японцу Кеи Нисикори – 3:6, 6:2, 6:4, 2:6, 3:6. Француз продолжает бороться за трофеи в парном и смешанном разрядах.