Эдмунд: Фоньини отлично играет на грунте – он побеждал Надаля

Британец Кайл Эдмунд (16) прокомментировал игру своего соперника по матчу третьего круга «Ролан Гаррос». Уже сегодня, 1 июня, его ждёт первое очное противостояние с итальянцем Фабио Фоньини (18).



«Уверен, это будет очень сложный матч. Фабио классно играет на грунте и имеет на этом покрытии отличные результаты. Он даже побеждал Надаля", – цитирует первую ракетку Великобритании World Tennis USA.



Победитель данного противостояния поспорит за выход в четвертьфинал с лучшим из пары Марин Чилич (Хорватия, 3) – Стив Джонсон (США).