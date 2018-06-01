С. Уильямс: в этот раз волна в исполнении болельщиков меня не раздражала

Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от победы над австралийкой Эшли Барти во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
"Было забавно видеть, как зрители были увлечены игрой и запускали волну. Это было интересно. Иногда, как игрока, тебя раздражает такое поведение болельщиков, потому что ты хочешь продолжать матч. В этот раз я наслаждалась моментом. Я даже не знала, что делать: "Могу я уже подавать или нет?".
Когда борьба получается столь упорной, то нужно просто продолжать бороться. В последних геймах я так и делала: где-то выиграла, где-то проиграла. Но я делала всё, что было в моих силах", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
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