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Снявшийся с «Ролан Гаррос» Кирьос выступит на челленджере в Сёрбитоне

Снявшийся с «Ролан Гаррос» Кирьос выступит на челленджере в Сёрбитоне
Теннис / ATP

Австралиец Ник Кирьос неожиданно пополнил свой календарь соревнованиями категории «челленджер». Уже завтра, 2 июня, в Великобритании стартует травяной Surbiton Trophy, на который 23-я ракетка мира попросил «уайлд-кард».

Как и в Лионе, где он, вместе с американцем Джеком Соком добыл трофей, Ник выступит в Сёрбитоне лишь в парном разряде. Следующим турниром Кирьоса станет турнир в Штуттгарте.

За день до старта Открытого чемпионата Франции австралиец, пропустивший практически весь грунтовый сезон, снялся с турнира, сославшись на травму локтя.

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