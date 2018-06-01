Снявшийся с «Ролан Гаррос» Кирьос выступит на челленджере в Сёрбитоне

Австралиец Ник Кирьос неожиданно пополнил свой календарь соревнованиями категории «челленджер». Уже завтра, 2 июня, в Великобритании стартует травяной Surbiton Trophy, на который 23-я ракетка мира попросил «уайлд-кард».



Как и в Лионе, где он, вместе с американцем Джеком Соком добыл трофей, Ник выступит в Сёрбитоне лишь в парном разряде. Следующим турниром Кирьоса станет турнир в Штуттгарте.



За день до старта Открытого чемпионата Франции австралиец, пропустивший практически весь грунтовый сезон, снялся с турнира, сославшись на травму локтя.

Кэш: Кирьос не сможет стать первой ракеткой мира