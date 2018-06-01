Вердаско: стойкость Баутисты-Агута достойна восхищения

Испанец Фернандо Вердаско поддержал своего соотечественника Роберто Баустисту-Агута, который за неделю до старта «Ролан Гаррос» потерял мать, но нашёл в себе силы приехать на турнир. В матче третьего круга он встретится с экс первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
«Не знаю, смог ли я приехать в Париж, пережив такое. Роберто – очень дисциплинированный и профессиональный игрок и, я думаю, что соревнования помогают ему отвлечься от личных проблем. Его психологическая стойкость достойна восхищения», – цитирует Вердаско официальный сайт ATP.
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