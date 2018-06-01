С. Уильямс: когда я была беременна, то смотрела немало матчей Гёргес

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с немкой Юлией Гёргес в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

"Юлия сейчас играет отлично. Когда я была беременна, то смотрела немало матчей Гёргес, потому что она много выигрывала, а её поединки транслировали. Будет здорово сыграть с ней. Каждый круг — это просто возможность для меня выйти на корт и сделать всё, что в моих силах. Это моя главная цель вне зависимости от результата", — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA-тура.

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