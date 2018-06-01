Курье: если Серена выйдет во вторую неделю РГ – она станет его фаворитом

Бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье оценил шансы своей соотечественницы Серены Уильямс на победу в Открытом чемпионате Франции.



«Серене нужны игры. Она набирает форму, приобретает уверенность и, если ей удастся выйти во вторую неделю турнира, – она станет его фаворитом. Она очень любит Париж, поэтому не захочет покидать его так рано.

Тяжело сказать, на каком она сейчас уровне, но она готова биться. Ей досталась непростая сетка, но это может сыграть положительную роль для Серены, так как при попадании на простых соперниц она могла бы и не найти свою игру на турнире», – цитирует Курье World Tennis USA.



В матче третьего раунда соперницей Уильямс станет немка Юлия Гёргес.

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