Полуфинал КД Хорватия-США пройдёт на корте, который построят на пляже

Стали известны место и покрытие полуфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными Хорватии (4) и США. Матчи пройдут на открытом грунтовом корте, который, специально для данного события, будет построен на пляже Зньян курортного города Хорватии Сплит.

Помимо корта, на берегу моря будет возведены и временные трибуны, вмещающие 6 тысяч человек. Матчи пройдут в период с 14 по 16 сентября.



Хорватия никогда в своей истории не проигрывала команде США (4:0).



В паралельном полуфинале встретятся сборные Франции (1) и Испании. Матчи пройдут в Лилле.