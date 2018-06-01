Александр и Миша Зверевы – первые братья в 3-м раунде «Ролан Гаррос» за 39 лет

Немцы Александр (2) и Миша Зверевы стали первыми братьями, которым удалось выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции за последние 39 лет. Последними, кому покорялось такое достижение, были американцы Джин и Сэнди Майеры.



Александру предстоит встреча с боснийцем Дамиром Джумхуром, тогда как его брат Миша померится силами с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

Третья ракетка мира Александр Зверев до сих пор не выигрывал на турнирах «Большого шлема» у соперников, входящих в топ-50 мирового рейтинга. Дамир Джумхур располагается на 29-й строчке.