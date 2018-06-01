Эрбер: я, наверное, вас удивлю, но Иснер будет хорошо подавать

Француз Пьер-Юг Эрбер, обыгравший во втором круге "Ролан Гаррос" своего соотечественника Жереми Шарди со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 9:7, поделился ожиданиями от встречи с представителем США Джоном Иснером.

"Я, наверное, вас удивлю, но Джон будет хорошо подавать. Я ожидаю, что долгих розыгрышей будет не так много. Но это сложно в психологическом плане. Когда твой соперник столь уверенно действует на своей подаче, приходится нелегко психологически", — приводит слова Эрбера официальный сайт ATP-тура.

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