C. Уильямс: планируем с мужем поездку в Армению – это должно быть весело

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала о своём отношении к армянскому народу и планах посетить родину своего мужа Алексиса Оганяна.



"Я замужем за армянином, и моя дочь наполовину армянка. Конечно же, я многое узнаю об армянском народе и их культуре. Мне очень нравится то, что все люди в Армении имеют невероятное чувство гордости. Недавно в их стране произошли определённые события. В этом году или следующем мы планируем посетить Армению. Это должно быть весело», – цитирует Уильямс пресс-служба «Ролан Гаррос».

16 ноября 2017 года Серена Уильямс вышла замуж за американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна. За два с половиной месяца до этого у пары родилась дочь Алексис Олимпия.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции. Её следующей соперницей станет немка Юлия Гёргес.

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