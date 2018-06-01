Возняцки появилась на обложке журнала Prestige

Датчанка Каролина Возняцки снялась в фотосессии для гонконгской версии журнала Prestige. Снимками второй ракетки мира поделился «инстаграм» издания.



«Моя семья является настоящим вдохновением для меня. Играть в теннис порой бывает одиноко, и мои отец, мать и брат всегда помогали мне поверить в себя. Они дают мне силы и помогли мне добиться всего, чего я достигла.



Надеюсь, меня не забудут слишком быстро, а запомнят в качестве трудоголика и бойца. Думаю, закончив с теннисом, я буду жить счастливой жизнью. Через 10 лет я хотела бы иметь двоих детей и просто наслаждаться семейной жизнью», – цитирует Возняцки Prestige.



В настоящее время Возняцки находится в Париже, где принимает участие в «Ролан Гаррос». Соперницей Каролины по третьему кругу станет француженка Полин Пармантье.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».