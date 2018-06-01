Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Возняцки появилась на обложке журнала Prestige

Возняцки появилась на обложке журнала Prestige
Теннис / WTA

Датчанка Каролина Возняцки снялась в фотосессии для гонконгской версии журнала Prestige. Снимками второй ракетки мира поделился «инстаграм» издания.

«Моя семья является настоящим вдохновением для меня. Играть в теннис порой бывает одиноко, и мои отец, мать и брат всегда помогали мне поверить в себя. Они дают мне силы и помогли мне добиться всего, чего я достигла.

Надеюсь, меня не забудут слишком быстро, а запомнят в качестве трудоголика и бойца. Думаю, закончив с теннисом, я буду жить счастливой жизнью. Через 10 лет я хотела бы иметь двоих детей и просто наслаждаться семейной жизнью», – цитирует Возняцки Prestige.

В настоящее время Возняцки находится в Париже, где принимает участие в «Ролан Гаррос». Соперницей Каролины по третьему кругу станет француженка Полин Пармантье.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос»
Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент