Кис победила Осаку и стала первой участницей четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 13-м номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку (21) со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Финалистка Открытого чемпионата США 2017 года трижды подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 8 виннеров и 18 неточностей.



За выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Кис поспорит с победительницей матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 31) — Элина Свитолина (Украина, 4).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».