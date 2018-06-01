Кузнецова и Шафаржова проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Во втором раунде соревнований она в дуэте с чешкой Люси Шафаржовой проиграла румынке Соране Кырсте и представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



За выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Кырстя и Соррибес-Тормо поспорят с победительницами матча Анабель Медина-Гарригес (Испания) / Аранча Парра-Сантонха (Испания) — Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Ян Чжаосюань (Китай, 8).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».