Кузнецова и Шафаржова проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Во втором раунде соревнований она в дуэте с чешкой Люси Шафаржовой проиграла румынке Соране Кырсте и представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
За выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Кырстя и Соррибес-Тормо поспорят с победительницами матча Анабель Медина-Гарригес (Испания) / Аранча Парра-Сантонха (Испания) — Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Ян Чжаосюань (Китай, 8).
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