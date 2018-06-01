Касаткина обыграла Саккари и впервые в карьере вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:1, 1:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Дарья активно выиграла 16 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 23 виннера и 39 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Саккари на «Ролан Гаррос».

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с француженкой Полин Пармантье (WC), либо с датчанкой Каролиной Возняцки (2).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».