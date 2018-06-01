Серена Уильямс украсила обложку Harper's Bazaar

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс попала на обложку британской версии популярного глянцевого журнала Harper's Bazaar.



«Очень рада быть на обложке июльского номера Harper's Bazaar, который отмечает силу женщин!» – прокомментировала Уильямс работу у себя в «инстаграме».



В настоящее время С. Уильямс находится в Париже, где принимает участие в «Ролан Гаррос». В третьем круге соперницей американки станет теннисистка из Германии Юлия Гёргес.

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.

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