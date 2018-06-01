Болелли: Надалю уже за 30 – он уже может не двигаться по корту с былой скоростью

Итальянский теннисист Симоне Боллели оценил уровень выступлений первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля. Боллели уступил Надалю в рамках первого раунда Открытого чемпионата Франции – 4:6, 3:6, 6:7 (9:11).



«Да, мне хотелось в соперники другого игрока, но мне и без того повезло – в основную сетку я попал в качестве «лаки-лузера». Против Надаля я играл хорошо и сражался до последнего мяча. Рафаэлю уже за 30, поэтому он может не двигаться по корту с былой скоростью, но возвращать невероятные мячи на твою половину он продолжает и сейчас. С ним всегда нужно играть на скорости 200 км/ч», – цитирует Болелли World Tennis USA.