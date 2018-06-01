Вердаско обыграл Димитрова и первым вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

Испанец Фернандо Вердаско (30) обыграл пятую ракетку мира болгарина Григора Димитрова (4) в матче третьего Открытого чемпионата Франции – 7:6 (7:4), 6:2.



Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету Вердаско 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 10. Димитров выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.



Соперником французского теннисиста по четвёртому раунду станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 20) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».