Муратоглу: не сомневаюсь, что Серена ещё выиграет «Шлем»

Наставник американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу оценил шансы на возможный успех 36-летней теннисистки на турнирах «Большого шлема».



«Проработав с Сереной много лет, я понимаю, что нет никаких оснований сомневаться в её возможностях – она добилась всего, чего хотела. Не всегда всё получается с первого раза – иногда ей приходится возвращаться один, два или три раза, но итог один – Серена получает то, что хочет. Именно поэтому я и уверен, что так и будет – она ещё выиграет турнир «Большого шлема», – цитирует Муратоглу Sport 360.



Младшая из сестёр Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Ещё 14 раз ей удавалось выиграть ТБШ в паре.



Свой следующий матч на Открытом чемпионате Франции американка проведёт против немки Юлии Гёргес.

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