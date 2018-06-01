Кар. Плишкова: я верю, что у меня хорошие шансы на победу над Шараповой

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Сыграть с ней в третьем круге было моей целью. У меня было немало трудностей на пути к этой встрече, но теперь я в третьем круге и хочу насладиться этим фактом. Уверена, это будет хороший матч на отличном корте и в прекрасной атмосфере. Надеюсь, теннис также будет хорошим. Матч с Шараповой станет большим испытанием для меня. Надеюсь, я смогу прибавить. Я верю, что у меня хорошие шансы на победу», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

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