А.Зверев в четырёхчасовом триллере обыграл Джумхура и вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

Немец Александр Зверев (2) в тяжелейшем пятисетовом поединке третьего раунда Открытого чемпионата Франции обыграл 29-ю ракетку мира боснийца Дамира Джумхура (26) – 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5.



Встреча продолжалась 3 часа 58 минут. На счету Зверева 8 подач навылет, 7 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18. Его соперник выполнил 1 эйс, 4 раз ошибся на подаче и реализовал 9 брейк-пойнтов из 19.

По ходу четвёртого сета 21-летний немец дважды уступал с брейком, а в пятой партии сумел отыграть матчбол.

Александр Зверев впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-50 рейтинга ATP в рамках турниров «Большого шлема».



Соперником Зверева по 1/8 финала станет победитель пары Карен Хачанов (Россия) – Люка Пуи (Франция, 15).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».