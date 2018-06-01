1 июня в Париже пройдёт матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют француженка Полин Пармантье (WC) и представительница Дании Каролина Возняцки (2). Начало поединка запланировано на 16:25 по московскому времени. По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 3-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Пармантье — Возняцки на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 14-м номером.

Касаткина обыграла Саккари и впервые в карьере вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос»

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».