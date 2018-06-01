Кис: с каждым новым матчем на грунте я прибавляю

Американка Мэдисон Кис (13) прокомментировала собственную победу, добытую над японкой Наоми Осакой (21) в рамках второго раунда «Ролан Гаррос» – 7:5, 7:6 (9:7).



«С каждым новым матчем на грунте я прибавляю. Ранее я была либо слишком пассивна, либо наоборот – чересчур агрессивна. Теперь же я пытаюсь найти баланс, вспоминая свои лучшие матчи на грунте.



Мне очень нравится играть против скоростных соперниц. Можно сказать, что Осака серьёзно прогрессирует в последнее время, но, к счастью, я немного старше её, и именно опыт помог мне победить», – цитирует Кис официальный сайт турнира.

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».