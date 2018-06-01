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Кис: с каждым новым матчем на грунте я прибавляю

Кис: с каждым новым матчем на грунте я прибавляю
Теннис

Американка Мэдисон Кис (13) прокомментировала собственную победу, добытую над японкой Наоми Осакой (21) в рамках второго раунда «Ролан Гаррос» – 7:5, 7:6 (9:7).

«С каждым новым матчем на грунте я прибавляю. Ранее я была либо слишком пассивна, либо наоборот – чересчур агрессивна. Теперь же я пытаюсь найти баланс, вспоминая свои лучшие матчи на грунте.

Мне очень нравится играть против скоростных соперниц. Можно сказать, что Осака серьёзно прогрессирует в последнее время, но, к счастью, я немного старше её, и именно опыт помог мне победить», – цитирует Кис официальный сайт турнира.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 3-й круг
01 июня 2018 года, пятница. 12:10 МСК
Мэдисон
Кис
Наоми
Осака
6:1 7:6
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