Возняцки разгромила Пармантье и вышла в 1/8 «РГ», где сыграет с Касаткиной

Датчанка Каролина Возняцки не испытала проблем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» против француженки Полин Пармантье (WC), обыграв соперницу со счётом 6:0, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Возняцки обошлась без эйсов, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов, активно выиграла 13 очков и допустила 14 невынужденных ошибок. На счету Пармантье 4 упущенных брейк-пойнта, 13 виннеров и 27 невынужденных ошибок.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча: текстовая онлайн-трансляция матча Пармантье – Возняцки в Париже.



За выход в четвертьфинал Возняцки поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (14), ранее обыгравшей греческую теннисистку Марию Саккари.

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