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Тим вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх Берреттини

Тим вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх Берреттини
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Австриец Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, обыграл в третьем круге соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минуты. Тим выполнил 7 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13, активно выиграл 30 очков и допустил 41 невынужденную ошибку. На счету Берреттини 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Тим поспорит с японцем Кеем Нисикори (19), ранее обыгравшим француза Жиля Симона.

Ролан Гаррос (м) 2018. 3-й круг
01 июня 2018 года, пятница. 16:50 МСК
Доминик
Тим
Маттео
Берреттини
6:3 6:7 6:3 6:2
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