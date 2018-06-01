Касаткина: Саккари — настоящий боец, мне пришлось очень тяжело

Россиянка Дарья Касаткина (14) поделилась впечатлениями от победы над греческой теннисисткой Марией Саккари со счётом 6:1, 1:6, 6:3 в третьем круге «Ролан Гаррос».



«Я довольно хорошо начала матч. Думаю, соперница оказалась не готова к интенсивному стилю ведения игры, который был показан мной в первой партии. Это была тяжёлая игра, поскольку Саккари показала себя настоящим бойцом. Греческая теннисистка вернулась в игру и смогла выиграть второй сет. На третью партию я вышла с совсем другим настроем и добилась успеха», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Касаткина поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (2), обыгравшей француженку Полин Пармантье (WC).

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