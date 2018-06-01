Свитолина: я не причисляла себя к фаворитам «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) прокомментировала поражение от румынки Михаэлы Бузэрнеску со счётом 3:6, 5:7 в третьем круге «Ролан Гаррос».



«Есть немало сильных теннисисток, которые, возможно, находятся в лучшей форме, чем я. Они здорово выступают на грунтовом покрытии. Конечно, я верила, что могу хорошо выступить на турнире «Большого шлема», но при этом не считала себя фаворитом.



В поединке с Бузэрнеску мне не удалось найти свой игровой ритм, в результате чего я не могла бороться за победу. Михаэла показала отличный теннис и заслуженно вышла в следующий раунд», — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

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