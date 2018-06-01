Касаткина: перед третьим сетом сказала себе пару не очень приятных слов

Россиянка Дарья Касаткина (14) рассказала, за счёт чего ей удалось выиграть решающий сет у греческой спортсменки Марии Саккари в третьем круге «Ролан Гаррос». Уроженка Тольятти выиграла матч со счётом 6:1, 1:6, 6:3, и теперь её ждет встреча с датчанкой Каролиной Возняцки (2).



«В первом сете всё шло легко, но я чувствовала себя немного зажатой. Во второй партии соперница вцепилась, повела в счёте, а я была как камень. В концовке партии уже понимала, что шансов мало, поэтому нужно готовиться к решающему сету. Во время перерыва настроилась, сказала себе пару не очень приятных слов и вышла с другим настроем.



Если сравнивать с предыдущим матчем, то игра первым запуском — это хорошо, но для меня идеальный расклад — второй запуск. Мне нравится выходить на корте после мужского поединка, к тому моменту я успокаиваюсь и действую более уверенно», — сказала Касаткина после матча в интервью Eurosport.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».