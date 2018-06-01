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Хачанов доиграет матч третьего круга «Ролан Гаррос» с Пуи 2 июня

Хачанов доиграет матч третьего круга «Ролан Гаррос» с Пуи 2 июня
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянин Карен Хачанов продолжит выяснять отношения с французом Люка Пуи (15) в субботу, 2 июня, информирует пресс-служба соревнований.

В поединке третьего круга «Ролан Гаррос» 22-летний уроженец Москвы выиграл первые два сета со счётом 6:3, 7:5, но поединок был перенесён после того, как спортсмены взяли по одному гейму в третьей партии. Кроме того, в субботу будет доигран поединок между бельгийцем Давидом Гоффеном (8) и французом Гаэлем Монфисом (32). К перерыву во встрече соперники обменялись выигранными партиями, а в третьем сете бельгиец повёл со счётом 3:2.

На 2 июня перенесены также два поединка в женской части соревнований: Камила Джорджи (Италия) — Слоан Стивенс (США, 10) и Петра Квитова (Чехия, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 25).

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