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А. Зверев: важно, что мне удалось пройти дальше, всё остальное не имеет значения

А. Зверев: важно, что мне удалось пройти дальше, всё остальное не имеет значения
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) проанализировал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром (26) со счётом 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5 в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«На мой взгляд, очень важно, что я смог выиграть два тяжёлых пятисетовых матча кряду. С физической точки зрения это были очень сложные баталии. Я чувствовал себя хорошо и обрёл уверенность, что позволило проявить себя во время затяжных розыгрышей в пятом сете. Когда я здоров, то готов провести на корте достаточное количество времени.

Во время матча я стараюсь выигрывать каждое очко, каждый гейм. Не нужно думать о том, как перевернуть ход поединка, нужно просто сражаться за каждый розыгрыш, чтобы продолжать поединок. Многое зависит от того, что творится у меня в голове. Это турнир «Большого шлема», здесь нет простых матчей. Если я побеждаю в трёх сетах — здорово, если в пяти — тоже хорошо. Самое главное, что мне удалось пройти в следующий раунд соревнований. Всё остальное не имеет значения», — цитирует Зверева официальный сайт «Ролан Гаррос».

Соперником уроженца Гамбурга по 1/8 финала станет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Люка Пуи (Франция, 15). Этот матч будет доигран 2 июня при счёте 2-0 по сетам в пользу уроженца Москвы.

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