Джокович: не чувствую себя истощённым, это хорошая новость

Серб Новак Джокович (20) подвёл итоги матча с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (13), который он выиграл со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2 в третьем круге «Ролан Гаррос». Следующим соперником 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет испанец Фернандо Вердаско (30).



«Это был отличный матч, который продолжался почти четыре часа. Соперник не собирался сдаваться, на подобном уровне победу необходимо заслужить. За последнее время я провёл не так много матчей, поэтому любой успех очень важен. Конечно, не хочется проводить по четыре-пять часов в каждом поединке, но это был хороший тест. Последний сет был лучшим из тех, которые я провёл на турнире. Не чувствую себя истощённым, и это хорошая новость.



Иногда необходимо громко закричать или бросить ракетку на землю, чтобы разбудить самого себя. Порой это позволяет сбросить с себя напряжение, но иногда это не помогает. Тяжело отыскать оптимальный вариант. Я не всегда могу гордиться поведением на корте, но спортсмену непросто контролировать эмоции», — приводит слова Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».

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