Баутиста-Агут: Джокович способен быстро вернуться на лидирующие позиции

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (13) прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича (20) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 2:6 в третьем круге Открытого чемпионата Франции.



«У меня были возможности в третьем сете, которыми я не сумел воспользоваться. Когда играешь против прирождённого чемпиона, тяжело рассчитывать на большое количество шансов. Джокович — потрясающий спортсмен. Это один из лучших теннисистов в истории нашего вида спорта. Если Новак продолжит действовать в подобном ключе, то очень быстро сумеет вернуться на лидирующие позиции», — приводит слова испанца официальный сайт «Ролан Гаррос».



Следующим соперником 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет ещё один испанец — Фернандо Вердаско (30).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».