Возняцки: на мой взгляд, я показала солидный теннис в игре с Пармантье

Датчанка Каролина Возняцки (2) кратко прокомментировала победу над француженкой Полин Пармантье (WC) со счётом 6:0, 6:3 в третьем круге Открытого чемпионата Франции.



«Чувствую себя очень хорошо. На мой взгляд, мне удалось продемонстрировать солидный теннис. Очень рада, что смогла пробиться в четвёртый круг «Ролан Гаррос», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.



За выход в четвертьфинал уроженка Оденсе поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (14), ранее обыгравшей греческую спортсменку Марию Саккари.

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