Победы Джоковича, Тима и А. Зверева — в обзоре 3-го круга «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович (20) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв испанского спортсмена Роберто Баутисту-Агута (13) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2.

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) проанализировал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром (26) со счётом 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5 в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Японец Кей Нисикори (19) добыл уверенную победу над французом Жилем Симоном в матче третьего тура Открытого чемпионата Франции — 6:3, 6:1, 6:3.

Испанец Фернандо Вердаско (30) обыграл пятую ракетку мира болгарина Григора Димитрова (4) в матче третьего Открытого чемпионата Франции — 7:6 (7:4), 6:2.

Итальянский теннисист Марко Чеккинато завоевал путёвку в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх сетах испанца Пабло Карреньо-Бусту (10) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:1.

Австриец Доминик Тим (7), посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, обыграл в третьем круге соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

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