Т. Надаль: Рафа должен обыгрывать всех, с кем встретится в Париже

Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, считает, что его племянник способен завоевать 11-й титул на Открытом чемпионате Франции.



«Рафаэль приехал в Париж, будучи уверенным в собственных силах. Перед Открытым чемпионатом Франции он завоевал титулы на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Риме. Я считаю, что он должен обыгрывать всех соперников, которые попадутся на его пути. Помимо Рафаэля, шансы на хороший результат есть у Джоковича, Тима и Александра Зверева», — приводит слова Надаля So-tennis.fr.



В третьем круге Надаль (1) встретится с французом Ришаром Гаске (27).

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