Тим: Берреттини — отличный теннисист, его ждёт прекрасное будущее

Австрийский теннисист Доминик Тим (7) прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 в третьем круге «Ролан Гаррос».



«Берреттини – отличный и очень опасный соперник. У него отличный форхенд и прекрасная подача. Думаю, что у итальянца прекрасное будущее. Это был прекрасный матч со стороны обоих теннисистов. Я осознавал, что меня ждёт тяжёлая игра», — цитирует Тима официальный сайт тура.



В следующем раунде соревнований в столице Франции Тим встретится с японцем Кеем Нисикори (19).

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