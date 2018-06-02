Касаткина: предстоящий матч с Возняцки будет не таким, как раньше

Россиянка Дарья Касаткина (14) вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:1, 1:6, 6:3. В следующем раунде уроженка Тольятти встретится с датчанкой Каролиной Возняцки (2).



«Каролина – очень сложная соперница. Мы никогда не встречались с ней на грунте. Это будет совсем другой матч, нежели были ранее. Впереди сложная игра, поэтому я должна хорошо подготовиться. Статистика личных встреч не имеет никакого значения. Неважно, что было несколько месяцев назад, важно проявить себя в предстоящем поединке», — цитирует Касаткину официальный сайт WTA.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».