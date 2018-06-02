Бузэрнеску: соперницы не знают, как я играю? Видео можно найти в YouTube

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на «Ролан Гаррос» под 31-м номером, прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 7:5 в третьем круге соревнований в столице Франции.



«Я с самого начала матча знала, что матч будет очень сложным. Хотела быть агрессивной, выжидать моменты для ударов, играть углы и хорошо передвигаться по корту. Иначе у Свитолиной было бы преимущество после каждого моего удара. Также я продолжала думать о том, что это обычный матч и мне просто нужно играть в свой теннис.



Считаю ли я своим преимуществом то, что теннисистки не знают, как я играю? Может быть и такое. Скажем так, они, возможно, немного удивлены. Но знаете, сейчас в наше время есть телевидение и YouTube, где всегда можно посмотреть видео, как играет твоя следующая соперница. Поэтому я уверена, что она смотрела видео с моей игрой», — цитирует Бузэрнеску BTU.