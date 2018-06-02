Стосур: исход матча с Мугурусой может решить подача

Австралийка Саманта Стосур прокомментировала предстоящую игру третьего раунда «Ролан Гаррос» против испанки Гарбинье Мугурусы (3).



«Матч будет очень сложным, ведь она всегда прекрасно играет в Париже. Впрочем, я с нетерпением жду игру и попытаюсь справиться с поставленной задачей. Гарбинье пробивает мощно и глубоко, поэтому компонентом, который может решить исход матча, станет подача. Я должна играть агрессивно», – цитирует Стосур World Tennis USA.

Обе теннисистки выигрывали на кортах Парижа главный трофей. Стосур становилась чемпионкой в 2006 году, Муругуса побеждала 2016-м.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».