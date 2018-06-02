Надаль: рад возможности выйти в море на своей яхте с семьёй, друзьями и девушкой

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к морю.



«Не могу себе представить, что я живу в месте, где нет моря. Я всегда был очень привязан к морю и много часов своей жизни провёл на берегу.



У меня есть яхта, и это прекрасно. Я имею возможность вернуться на Мальорку, взять своих друзей, девушку, семью и выйти в море», – цитирует Надаля CNN.



Стоимость яхты десятикратного победителя «Ролан Гаррос» оценивается в € 3 млн. На пути к 11-му титулу в Париже Рафаэлю предстоит в матче третьего круга сразиться с французом Ришаром Гаске.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».