Мунар: Джокович сказал мне, что я боец

Испанец Хуаме Мунар, отлично выступивший на Открытом чемпионате Франции, рассказал о своей беседе у сетки с Новаком Джокович после их матча второго круга.



«Новак сказал мне, что я боец и очень уверенно держался. Сам Джокович сыграл в очень агрессивный теннис. Я проиграл, но это поражение лишь подтвердило тот уровень игры, который я демонстрировал на протяжении последних месяцев. Мои выступления на «Ролан Гаррос» говорят о том, что работа идёт в нужном направлении и полным ходом», – цитирует Мунара World Tennis USA.



В матче первого круга парижских соревнований Мунар в пяти партиях одолел своего соотечественника Давида Феррера, а в следующем матче дал бой экс-первой ракетке мира Новаку Джоковичу – 6:7 (1:7), 4:6, 4:6. Хуаме является выпускником Академии Рафаэля Надаля.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».